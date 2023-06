Chi si aggiudicherà quest’anno le valigette?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 22 giugno 2023) Con l’unico dubbio da sciogliere tra Bayley e Shotzi, i partecipanti per i due Money in the Bank ladder match disono stati decisi. Da editorialista di Raw prenderò in considerazione gli atleti e atlete dello show in rosso valutandone possibilità e ambizioni. Partiamo dalle ragazze. Per Raw si sono qualificate tre lottatrici legate tra loro, ovvero Becky, Trish e Zoey. Il feud tra la Lynch e la Stratus sta proseguendo dopo il loro match a Night of Champions, incontro nel quale l’Hall of Famer ha vinto grazie all’intervento di Stark, la sua nuova alleata approdata da NXT. Per motivi diversi, credo che nessuna delle tre abbia concrete possibilità di vittoria. Non ne ha Zoey, che appena arrivata nel main roster ha una grande opportunità a esibirsi fianco a fianco con Trish, ma che non è certo pronta a puntare una cintura mondiale. Becky invece è una ...