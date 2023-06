Chi pagherà le operazioni di salvataggio del sommergibile Titan

Leggi su open.online

(Di giovedì 22 giugno 2023) All’interno deldovrebbe essere ormai finito l’ossigeno. Non si conosce ancora l’esatta posizione del mezzo, per questo motivo non era stata ancora inviato il sistema utile per l’effettivo recupero sottomarino, noto come FADOSS, che comunque avrebbe richiesto circa 24 ore di lavoro no-stop per compiere l’operazione. Ciò che sappiamo è che le autorità americane, così come quelle canadesi e francesi, hanno dispiegato mezzi e risorse importanti per quella che viene ormai descritta una «mission impossible». Secondo Chris Boyer, direttore della no profit “National Association for Search and Rescue“, il costo complessivo della missione dipotrebbe essere di milioni di dollari, ma a carico di chi? La questione è complessa, tutto dipende dallemesse in atto. Per quanto riguarda il ...