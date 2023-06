Chi l' ha visto | polemiche sui social | Che senso ha fare appelli negli ultimi 3 minuti?

Si sosteneva che fossero soltanto organismi consultivi, ma poi abbiamocome la politica ... Quando, veicolando informazioni modellate a seconda della convenienza diregge il potere, costruisce ...... soprattutto dopo avereguagliare lo storico treble riuscito sotto la gestione Ferguson dai ... "altro prendere Non ce ne sono al loro livello. Hojlund Hojlund non è pronto, non è allo ...Cosa rischiatiene il parcheggio per un'altra persona Comefinora, tenere il parcheggio per un'altra persona non è illegale, ma nel farlo è opportuno tenere a mente la normativa, ossia ...

Bambina scomparsa a Firenze, la mamma di Kata a 'Chi l'ha visto': “Non abbiamo fatto niente di male, aiutateci” LA NAZIONE

Firenze, 21 giugno 2023 – “Noi non abbiamo fatto niente di male, aiutateci”. È il disperato appello a ‘Chi l’ha visto’ su Rai3 della mamma di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa a Firenze. La madre ...Maria Teresa Giglio fa un appello in diretta e racconta tutte le incongruenze legate al caso della figlia scomparsa nel 2016 ...