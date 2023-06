Chi è Enzo Foschi | candidato unico alla segreteria Pd romana

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il Pd laziale, dopo le primarie del 18 giugno, ha un nuovo segretario, Daniele Leodori, ex vice di Nicola Zingaretti e attuale vicepresidente del Consiglio regionale. La proclamazione ufficiale avverrà lunedì prossimo, nel corso dell’assemblea regionale Pd, momento conclusivo di una campagna che ha visto materializzarsi, attorno a Leodori (95 per cento dei voti contro il 5 dello sfidante Mariano Angelucci), una serie di liste non tutte appartenentistessa area del partito (dietro le liste ci sono le “correnti”, per dirla con un termine che, in una parte del Pd locale, si vorrebbe eliminare dal vocabolario e drealtà dei fatti): pax, dunque, e sindaco Roberto Gualtieri al riparo dagli attacchi che in passato avevano portato la giunta sull’orlo dell’esposizione alle richieste di rimpasto. Tutto rientrato, e tutto ...