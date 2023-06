Chelsea | Todd Boehly acquista ufficialmente anche lo Strasburgo

(Di giovedì 22 giugno 2023), proprietario americano del, hatolo. Tutti i dettagli Di seguito l’annuncio di, proprietario del, sullo. PAROLE – È un onore per noi far parte di questo gruppo storico. Ci impegnamo a preservare l’eredità del Racing. Questo investimento strategico rafforzerà la nostra presenza nel calcio europeo, insieme alla nostra partecipazione del. Riteniamo che può creare enormi opportunità di condivisione di conoscenze e competenze.

UFFICIALE: Dopo il Chelsea, Todd Boehly rileva un nuovo club. Acquistato lo Strasburgo TUTTO mercato WEB

Lo Strasburgo, club di Ligue 1 che ha centrato la salvezza nella stagione 2022-23 in Ligue 1, è stato acquistato da BlueCo, il consorzio cui fa capo anche il Chelsea del ricco magnate Todd Boehly.Tra i partner c'è anche Todd Boehly, che nel maggio del 2022 acquistò il Chelsea da Roman Abrahmovic. E in futuro c'è da aspettarsi anche un'intensa partnership di mercato tra i due club, come spesso ...