“Che strano vederla nella casa” GF Vip 8 | il primo nome è top | c’è la bellissima giornalista

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ancora non è chiaro sia meglio chiamarlo GF Vip 8 o GF e basta, senza i vipponi. A quanto sembra, verrà presentato un mix tra i format come fu ai tempi di Barbara D’Urso, prima che l’appartamento di Cinecittà diventasse una residenza per soli famosi (che poi manco troppo).possibile, una. In queste ultime ore il settimanale Oggi ha sfornato ilche potrebbe poi andare a comporre il nuovo cast del GF Vip 8. Un GF, come anticipato, composto da famosi e non. Lache starebbe corteggiando Alfonso Signorini è rinomata “nei salotti romani della destra che conta”, scrive Gossip e Tv. GF Vip 8, concorrenti: ilè di una notaChissà come andrà l’esperimento di ...