Che schiaffone alla fluida Elly | scandalo a scuola e Titan | quindi | oggi

Il timbropiù glamour non si può l'ha messo la prima pagina di Vogue , è stato il via libera ... Elly Schlein cola a picco: l'ultimo "democratico"Unoin piena regola sul volto della Schlein e nuovi scenarisi aprono per il centrodestrasente sempre di più profumo di vittoria in Molise. Secondo fonti dem le dimissioni si ...... gli sfalci, la segnaletica, le intimazioni a chi fa lavori per il Comune ma non proprio del tutto a regola d'arte, il solitoagli assessori regionalinon hanno difeso Terni nell'aula ...

Utero in affitto, schiaffone a Schlein&co Nicola Porro

Non è stata la prima volta che ha perso la testa. Indimenticabile lo schiaffo rifilato da Podolski (per tutti “Poldi”) a Ballack nel 2009 in una gara di qualificazioni al Mondiale in Sudafrica contro ...Nel film Amore mio aiutami di Alberto Sordi, nella celebre scena degli schiaffi, Fiorella Mannoia fu la controfigura di Monica Vitti e la cantante ha sempre sottolineato come non ci fosse mai stato ...