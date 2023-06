Chat sessiste | sotto accusa l’agenzia di comunicazione We Are Social | “Foto in bikini e classifiche delle dipendenti”

(Di giovedì 22 giugno 2023) Molestie, commenti sessisti ecolleghe. Scoppia il caso di We are, nota agenzia didi Milano, e dellaa cui erano iscritti “tutti i maschi etero” dell’azienda. I contenuti, risalenti a circa sei anni fa, sono emersi in questi giorni sui, dopo la denuncia fatta su Facebook dal pubblicitario Massimo Guastini, due volte presidente dell’Art Directors Club Italiano. Unaa cui partecipavano un’ottantina di, su cui abbondavano commenti sessisti edi colleghe inignare, con tanto diaggiornate di chi aveva il fondoschiena migliore. All’ondata di indignazione, We Areha risposto ribadendo la ...

tra i dipendenti di un'agenzia di comunicazione milanese fanno emergere, ancora una volta, morbosi commenti sul luogo di lavoro con foto di impiegate in bikini, apprezzamenti sul fisico ...L'agenzia - chiamata in causa per unainappropriata del 2016 - considerati i nuovi elementi ... Perchè racconta di atteggiamenti e dinamichenel 'dorato' () mondo dell'adv. Di personaggi ...Lui era lo stesso che chiedeva a una stagista di andare al lavoro senza mutande o che diceva che non si doveva mai nominare sua moglie nelle'.

"Putt***, troi***": le molestie e le chat sessiste nelle agenzie milanesi MilanoToday.it

Molestie, commenti sessisti e classifiche delle colleghe. Scoppia il caso di We are Social, nota agenzia di comunicazione di Milano, e della chat a cui erano iscritti “tutti i maschi etero” dell’azien ...Diverse le testimonianze emerse sui social di due ex dipendenti sulla chat che risale a 6 anni fa e che coinvolge un'agenzia di comunicazione ...