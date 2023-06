“C’è una cosa che dovete sapere” Francesca Cipriani torna a parlare e dà la notizia inaspettata

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ne è passato di tempo dal suo debutto televisivo al GF 6, era il 2006 e persi apriva il lungo capitolo lavorativo tra piccolo schermo e social che l’ha condotta nel suo sogno in cui vive adesso. Felicissima con l’amato marito Alessandro Rossi, insieme hanno annunciato una cicogna presto in arrivo. Alfonso Signorini avrebbe dovuto fargli da testimone di nozze lo scorso anno, ma un’emergenze gliel’ha impedito e in aiuto degli sposi è accorso il caro amico ed ex coinquilino del GF Vip 6 Giucas Casella. Da quel momentoe Alessandro Rossi sono diventati marito e moglie. Ed ora la cicogna., lasulla sua vita privata È proprio vero che l’amore alle volte può tutto....

Al momento opportuno, ancoravolta l'anima populista e antieuropea dei grillini salta fuori. Che dice il Partito democratico C'è ancora qualcuno che vuole parlare di campo largo con il Movimento ...... il sindaco, ed Elena (Megan Montaner), il veterinario del paese, per risolvere il mistero dimoneta che potrebbe far parte delle trenta con cui Giuda fu pagato per il suo tradimento di Gesù ...approfondimento "On the Rocks", il primo trailer del nuovo film di Sofia Coppola Un nuovo personaggio iconico per Sofia Coppola, dopo la sua Maria Antonietta Ancoravolta Sofia Coppola accetta la ...