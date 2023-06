C' è la svolta nelle indagini su Kata Il video choc di Chi l' ha Visto?

Leggi su iltempo

(Di giovedì 22 giugno 2023) Una bambina di cinque anni non sparisce così, come per magia. È da questa ovvia, ma fattuale evidenza che gli inquirenti sono ripartiti ieri, dopo il maxi summit tenutosi in Procura, a Firenze.laya, la bimba peruviana di cinque anni che da dodici giorni è scomparsa, deve essere stata inquadrata da una delle oltre mille e cinquecento telecamere presenti nel capoluogo toscano. Un lavoro certosino, quello che attende i carabinieri. Ma l'unico in questo momento che possa portare (ne sono convinti in procura) ad una. Perché purtroppo più passano i giorni, più il rischio che lepossano arenarsi si concretizza. Secondo una ricostruzione considerata "decisiva", i rapitori avrebbero avuto circa un'ora e quarantacinque minuti per fare sparire il piccolo angelo. Dalle 15 e 01, quandoesce ...