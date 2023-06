CdS – Juve | il messaggio social di Chiesa e Vlahovic fa sperare i tifosi

(Di giovedì 22 giugno 2023) 2023-06-21 21:40:29 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Federicoe Dusancontinuano ad essere i due calciatori più chiacchierati in casantus. Il club bianconero, per contenere le perdite della mancata qualificazione in Champions, potrebbe infatti decidere di fare dei sacrifici sul mercato., ildi, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso una foto che lo ritrae esultare condopo il gol contro il Nantes dello scorso febbraio. Il numero 9 bianconero ha commentato scrivendo: “Mio fratello“. I due infatti si conoscono dai tempi della Fiorentina e sono legati da un rapporto speciale. Il serbo, nel condividere anch’esso la foto ...

Napoli - Il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano è intervenuto alla trasmissione CalcioNapoli24Live: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere ...Napoli - Il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano è intervenuto alla trasmissione CalcioNapoli24Live: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere ...

CdS - Se parte Szczesny per la Juve resiste l'idea Carnesecchi Calcio Atalanta

[themoneytizer id=”99064-6] Come ricorda il Corriere dello Sport, Lotito ha promesso almeno due acquisti prima della partenza del ritiro di Auronzo. Sarri aspetta due attaccanti e due centrocampisti.Il portiere romagnolo potrebbe fare un percorso di crescita in bianconero, partendo come secondo alle spalle di Perin Vista la pesante massa salariale che contraddistingue la Juventus in questo moment ...