Cdiz CF | Álvaro Negredo rinnova fino al 2024

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 22 giugno 2023) 2023-06-22 11:33:09 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: C.Come ha già raccontato Manuel Vizcano nella Tertulia di Radio MARCAdel “Restaurante La Bodega”,continuerà a vestire la maglia delCFal 30 giugno. In questo modo il Tiburn de Vallecas continuerà a far parte della rosa di Sergio Gonzlez. L’attaccante del Madrid ha già trascorso più di 5.000 minuti come Cadista dal suo arrivo nel luglio 2020. Durante queste tre stagioni difendendo la maglia gialla,ha realizzato un totale di 20 gol e 11 assist nelle sue oltre 96 partite giocate tra campionato e coppa. A 37 anni il Vallecano continuerà a indossare l’elastico giallo. Chissà se ci sarà uno di quei compagni che condivideranno l’incarico ...