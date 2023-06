Caterina Balivo torna in Rai con “La volta buona”

(Di giovedì 22 giugno 2023) Dopo tanto tempoin Rai la conduttrice, con un nuovo programma chiamato “La”. Da settembre appuntamento fisso alle 14 tutti i giorni. Ladiin Rai: cosa era successo Il nuovo programma del pomeriggio sancisce una nuova era per la conduttrice. Aveva infatti iniziato con “Festa Italiana” su Rai Uno, programma di Fabrizio Del Noce, che lancia a tutti gli effetti la conduttrice partenopea. Dopo tre anni dall’ultimo “Vieni da me”, interrotto a causa della pandemia da Covid-19, laagli studi Rai con questo nuovo format. Si tratta infatti di un programma che prevede alcuni ospiti e personaggi fissi per attirare il pubblico del ...

Lascia la fascia preserale di La7,che è pronta per tornare da mamma Rai, dove è stata lanciata nel 2005 con Festa Italiana. La conduttrice partenopea, dopo tre anni d'assenza dalla tv di Stato, calcherà di nuovo il ...La conduttrice tv, presente all'evento, ha commentato su 'Twitter': "Chris, uno di noi. resta a Napoli. Non male la sua versione di Napule è di Pino Daniele". Chris, uno di noi .ha deciso di tornare nel pomeriggio di Rai 1: vi sveliamo come si chiamerà il suo nuovo ...

Ritorni in Rai: da Caterina Balivo a Elisa Isoardi, i volti dei nuovi programmi tv Fanpage.it

Durante il concerto dei Coldplay allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, Chris Martin ha cantato la canzone "Napule è" di Pino Daniele.Caterina Balivo ha deciso di tornare nel pomeriggio di Rai 1: vi sveliamo come si chiamerà il suo nuovo programma ...