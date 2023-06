Catastrofica | cosa è successo al Titan | la rivelazione sugli ultimi minuti

(Di giovedì 22 giugno 2023) Non hanno avuto il tempo di rendersi conto della morte. "Il rottame conferma laimplosione del sommergibile". Così il comandante della Guardia Costiera, il contro ammiraglio John Mauger, ha detto che, per quanto le operazioni di ricerca continuino, non si possono dare prospettive al momento sulla possibilità di recuperare i corpi dei passeggeri. "Il fondo del mare lì è un ambiente incredibilmente implacabile", ha poi aggiunto. Adesso il quadro delè chiaro: i passeggeri e gli uomini dell'equipaggio sarebbero morti subito. Secondo i funzionari della Guardia costiera Usa il campo di detriti delè stato scoperto vicino al naufragio delic, ma è troppo presto per dire esattamente quando si sia verificata "laimplosione". Il sommergibile è stato segnalato come ...

I detriti sono coerenti con l'ipotesi di unaimplosione del sommergibile, continueremo ... "Posso solo immaginareabbiano passato" le famiglie dei passeggeri, "spero che questa ...I rottami trovati sono in linea con una "perdita di pressione". "Crediamo che l'...che Victor 6000 ha a bordo consentiranno al team sulla nave di superficie di vedere in tempo reale...L'ipotesi peggiore è quella di una rotturadel guscio esterno del sommergibile, che ... Sebbene non si sappia ancorapossa essere successo loro, gli esperti si sono concentrati su tre ...

Come sono morti i passeggeri del sottomarino Titan Se si riuscisse a localizzare il batiscafo negli abissi, recuperarlo ora sarebbe comunque un'enorme sfida logistica. E lo sarebbe ancor ...Soffocamento graduale, ipotermia e attacchi di panico: sono queste le agghiaccianti conseguenze per la salute quando si è intrappolati in un sottomarino. A fornire i dettagli è ...