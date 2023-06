Caso Santanchè | ondata di richieste di dimissioni per la ministra del Turismo | «Meloni riferisca in Aula»

Leggi su open.online

(Di giovedì 22 giugno 2023) LaDaniela, suo malgrado, è al centro degli attacchi delle opposizioni. I partiti che non fanno parte della maggioranza pretendono ledell’esponente del governo, dopo l’inchiesta di Report che ha rivelato condotte che appaiono ai limiti della legalità nei confronti di fornitori e dipendenti di alcune aziende legate alladel. Secondo l’inchiesta andata in onda lunedì scorso, ci sarebbero prove di lavoratori pagati in ritardo o ancora in attesa dei versamenti, trasferimenti di liquidità ai vertici societari quasi concomitanti ai licenziamenti e altri comportamenti poco corretti, come l’utilizzo fraudolento della cassa integrazione. Sebbene sia passato qualche giorno dal 19 giugno, data della messa in onda del servizio televisivo, la ...