Caso Orlandi | Promotore giustizia Vaticano | “Piste di indagine meritano approfondimento”

Il Promotore di giustizia del Vaticano a Tg1 Mattina Estate "In pochi mesi abbiamo raccolto molte carte, forse erano sfuggite negli anni passati agli inquirenti, e le abbiamo messe a disposizione ...'In merito alla vicenda di Emanuela, nei mesi scorsi questo ufficio ha raccolto tutte le evidenze reperibili nelle strutture del Vaticano e della Santa Sede, anche cercandone attestazione tramite conversazioni con le persone ..."

Un giallo lungo 40 anni. Il pm del caso Orlandi: "Emanuela rapita perché sapeva troppo"

A 40 anni esatti dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, la procura vaticana parla di nuove piste "meritevoli di approfondimento".In 40 anni si è parlato di servizi segreti di paesi stranieri, alti prelati, gruppi criminali: nessuna teoria o ipotesi ha mai trovato riscontro ...