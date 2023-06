Caso Orlandi | il Vaticano trasmette gli atti raccolti alla procura

La7.it - A 40 anni esatti dalla sparizione di Emanuela, la 15enne figlia di un commesso della Prefettura della Casa pontificia, il promotore di giustizia vaticano trasmette gli atti alla ...'In pochi mesi abbiamo raccolto molte carte, forse erano sfuggite negli anni passati agli inquirenti, e le abbiamo messe a disposizione della Procura di Roma, con la quale per la prima volta in tanti ...Ma la svolta più recente sulrisale al 15 maggio 2023, quando la Procura di Roma ha deciso di riaprire le indagini . Per provare a trovare la verità, le indagini della magistratura ...

Emanuela Orlandi scomparsa il 22 giugno 1983 in Vaticano: retroscena e depistaggi per 40 anni, cosa sappiamo Virgilio Notizie

Il promotore Alessandro Diddi ha trasmesso gli atti dell'inchiesta vaticana su Emanuela Orlandi alla procura di Roma: il giallo è aperto da 40 anni ...Il promotore di giustizia Vaticano, Alessandro Diddi, ha trasmesso alla procura di Roma tutta la documentazione sul caso di Emanuela Orlandi ...