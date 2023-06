Caso Orlandi | a 40 anni dalla scomparsa la svolta?

(Di giovedì 22 giugno 2023) Sono passati esattamente 40. Era infatti il 22 giugno del 1983 quando Emanuela, una ragazza di soli 15, scomparve. Oggi, a 40di distanza, si indaga ancora. E proprio in queste ore una possibileinvestigativa è stata annunciata dall’Ufficio del Promotore di giustizia del Vaticano. Nulla di concreto, ancora. Ma novità nelle indagini che potrebbero portare a risultati reali, forse. L’Ufficio vaticano ha raccolto “tutte le evidenze reperibili nelle strutture del Vaticano della Santa Sede”, provando anche a verificare tutte le informazioni trovate parlando con i responsabili di alcuni uffici all’epoca dei fatti. Ora tutta questa documentazione è stata trasmessa alla procura di Roma. Le indagini sulladi Emanuela: novità ...

Il Promotore di giustizia del Vaticano a Tg1 Mattina Estate "In pochi mesi abbiamo raccolto molte carte, forse erano sfuggite negli anni passati agli inquirenti, e le abbiamo messe a disposizione ...'In merito alla vicenda di Emanuela, nei mesi scorsi questo ufficio ha raccolto tutte le evidenze reperibili nelle strutture del Vaticano e della Santa Sede, anche cercandone attestazione tramite conversazioni con le persone ..."In merito alla vicenda di Emanuela, nei mesi scorsi questo ufficio ha raccolto tutte le evidenze reperibili nelle strutture del Vaticano e della Santa Sede, anche cercandone attestazione tramite conversazioni con le persone ...

Un giallo lungo 40 anni. Il pm del caso Orlandi: "Emanuela rapita perché sapeva troppo" QUOTIDIANO NAZIONALE

In 40 anni si è parlato di servizi segreti di paesi stranieri, alti prelati, gruppi criminali: nessuna teoria o ipotesi ha mai trovato riscontro ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...