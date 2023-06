Caso Emanuela Orlandi | collaborazione tra Vaticano e Procura nella ricerca della verità

(Di giovedì 22 giugno 2023) Da 40 anni si cerca di fare luce sul’. Dal giornoscomparsa nel 1983, si indaga per sapere cosa sia successo, dove sia finita la ragazzina figlia di un alto dipendente del. Ricerche finalizzate a dare risposte alla famiglia15enne,quale, mentre tornava a casa dalla lezione di musica, si sono perse le tracce. Latra promotore di Giustizia edi Roma Adesso, però, qualcosa sembra essere cambiato e le speranze vengono alimentate dallatra il promotore di Giustizia del, Alessandro Diddi, e laRepubblica di Roma. Potrebbe davvero essere arrivato il momento ...

La richiesta è che "possa contribuire, nel rispetto dei ruoli, alla ricerca della verità sulla scomparsa die al contempo a chiarire tutti i fatti che in questi quaranta anni hanno segnato l'...E ciò, nella stessa zona in cui si sono perse le tracce di Mirella Gregori (7 maggio) edOrlandi (22 giugno). Dato che emerge da uno studio commissionato dall'avvocato Valter Biscotti ai ...La scomparsa diOrlandi rimane ancora una ferita aperta che lede la dignità dello Stato italiano e dei suoi cittadini. Davanti a questo, il Paese non può più voltarsi dall'altra parte".

Il caso di Emanuela Orlandi è pieno di depistaggi e millantatori Il Post

A metà maggio la Magistratura italiana ha aperto la terza inchiesta sul caso, affermando che verrà svolta in collaborazione con quella condotta dal promotore di giustizia in Vaticano Alessandro Diddi.Un giorno che ha scosso l’Italia e ha dato inizio a una delle vicende più oscure della cronaca nazionale. Da allora, il caso di Emanuela Orlandi è rimasto un mistero irrisolto, un cold case come lo ...