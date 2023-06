Caserta-Benevento | si è tenuto il secondo incontro informativo sulla tratta Arpaia-Forchia

. Quel giorno lui, un agente di polizia, era libero dal servizio, ma era intervenuto su ... un centro in provincia di: si tratta di due 24enni, un 25enne, un 22enne ed un 20enne ai ...Lo rende noto la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di, che spiega che "gli archeologi in campo hanno individuato al momento almeno due fasi ...- continua sotto - Gli archeologi in campo, che conducono lo scavo sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di, hanno ...

Un dibattito pubblico sul nuovo collegamento tra Caserta e Benevento CasertaNews

(ANSA) - NAPOLI, 22 GIU - In Campania sono 212 i soggetti ammessi al finanziamento PNRR a sostegno delle imprese culturali e creative per la transizione digitale (Avellino 14 , Benevento 12, Caserta ...A Benevento un maturando di quasi 90 anni. Si tratta di Antonio Pastore, vigile del fuoco in pensione, iscritto all’indirizzo tecnico corso serale in Costruzione, ambiente e territorio che. In queste ...