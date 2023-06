Carolina di Monaco cede lo «scettro» ad Alberto e Charléne | «Non ho più l' età»

Non è stanca. E neppure tanto agée da pensare a un ritiro dalla scena mondana. Ha 66 anni portati benissimo, anzi, in modo principesco. E invece, a sorpresa,di, ha deciso di cedere la prima fila degli eventi ufficiali al fratello Alberto e alla moglie Charlene, e, in seconda battuta, alle figlie, Charlotte in primis. Motivo Dice di "non ...... come Katy Perry , Orlando Bloom , Leonardo di Caprio , Beyoncé ,di, Naomi Campbell e Mariah Carey . C'è poi chi sull'isola ha scelto di comprare casa, fra cui volti noti nostrani ...Per poi rispuntare a Montecarlo per il Gran Premio di Formula 1 , sempre con la sua bellezza disarmante e la sua eleganza eredita da mammadi. . Archiviati gli appuntamenti glamour, ...

Carolina di Monaco, il passo indietro. Lascia gli eventi ufficiali al fratello Alberto e la moglie Charlene Corriere della Sera

Dopo le nozze con Alberto, «première dame» del principato di Monaco era diventata, almeno ufficialmente, Charlène. Eppure i sudditi non hanno mai smesso di considerare come la vera «regina» Carolina ...La ‘première dame’ del principato sarà la cognata Charlene, a lei il compito di tagliare nastri e aprire il ballo della Croce Rossa. Alla Principessa resterà il Ballo della Rosa (inventato dalla madre ...