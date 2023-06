Caro sindaco Lo Russo | così Mirafiori Sud si sta spopolando | ma la sinistra non tutelava i deboli?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023) di Michele Sanfilippoti scrivo,magarimi distraggo un po’. E siccome sei molto lontano, magari non mi dilungherò. Sono cresciuto aSud, periferia di Torino, dove non abito più ma vado ancora spesso, perché lì vivono i miei due anzianissimi genitori. Se ti dovesse capitare di andarci (ma lo ritengo improbabile perché da anni non ci sono nastri da tagliare davanti ad una macchina da ripresa), fa’ attenzione a non andarci di sera e soprattutto in motocicletta, perché la scarsa illuminazione rende meno visibile le innumerevoli buche (soprattutto in via Plava) che non hanno nulla da invidiare ai crateri lunari. Ma lunare è anche lo stato dei punti commerciali e dei servizi: il mercato coperto chiuso da molti anni seguito a ruota dalla pescheria e dalla macelleria. Gli ...