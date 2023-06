Caprile | l'agente | 'Non penso avrebbe problemi nel trasferirsi all'estero'

(Di giovedì 22 giugno 2023) In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Graziano Battistini,tra gli altri del portiere...

Tanto che Giuseppe Riso,di Tonali, dopo l'incontro con Steve Nickson ha confermato ai ... Con Sportiello che è andato via, si gioca le sue carte ELIAruolo: portiere squadra: Bari valore:...In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Graziano Battistini,tra gli altri di Elia. 'La stagione al Bari è ancora tutta da pianificare, ma la famiglia De Laurentiis vuole rilanciare il progetto e fare subito qualcosa di importante. Settimana ...Notizie Calcio Napoli - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Graziano Battistin i,tra gli altri di Elia. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Caprile, l'agente: "Elia all'Empoli come dopo-Vicario Tante ... 100x100 Napoli

Caprile e Cragno. Tra questi il portiere dei sogni per la prossima stagione. Due situazioni che si riescono a gestire anche discretamente bene poichè l’agente dei due estremi difensori è il medesimo.È uno capace di adeguarsi ovunque sia”. Caprile come vice Meret: “Sono tutti discorsi che non tengo ad affrontare pubblicamente. Sul mercato di Caprile bisognerebbe prima parlare con il Bari, che ...