Canzoni che salvano vite | il ritmo perfetto per la rianimazione cardiopolmonare

(Di giovedì 22 giugno 2023) La(RCP) è un’abilità vitale per salvare la vita delle persone colpite da arresti cardiaci improvvisi. La tempestività dell’intervento è fondamentale, in quanto aumenta le probabilità di sopravvivenza del paziente di 2-3 volte se eseguita entro pochi minuti dall’arresto cardiaco. Tuttavia, affinché la RCP sia efficace, deve essere eseguita aldi almeno 100 battiti al minuto (bpm), ma non oltre 120 bpm. Trovare il tempo giusto non è sempre semplice, ed è per questo che nel corso degli anni gli esperti hanno raccolto diverse canzoni che possono aiutarci a mantenere ilcorretto. Su Spotify esistono playlist apposite, come ad esempio “Songs to do CPR to”, che includono brani musicali ideali per la RCP. Ecco alcuni esempi: “Stayin’ Alive” – Bee Gees “Crazy in Love” – Beyoncé e ...