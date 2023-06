Canottaggio | la nazionale azzurra in preparazione in altura a Livigno

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023), 22 giu. - (Adnkronos) - Archiviata la Coppa del Mondo di Varese, laolimpica parte per un nuovo raduno, programmato dal 23 giugno e al 13 luglio, che si svolgerà in. Un collegiale che prevede un periodo di ossigenazione e allenamenti in quota. Tra gli atleti convocati spicca il rientro in squadra di Valentina Rodini e Pietro Willy Ruta, mentre alle assenze degli olimpionici Marco Di Costanzo e Matteo Castaldo va aggiunta anche quella momentanea di Giuseppe Vicino e Matteo Lodo che dovrebbero far ritorno in collegiale nell'ultimo raduno pre-mondiale di Piediluco. Per queste tre settimane di collegiale in, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha convocato complessivamente 42 atleti, di cui 25 uomini e 17 donne, che lavoreranno agli ordini del DT e del suo ...