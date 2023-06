Canottaggio | Italia in raduno a Livigno | gli azzurri convocati | tornano Rodini e Ruta

(Di giovedì 22 giugno 2023) Nuovoper la Nazionalena di, che dal 23 giugno al 13 luglio sarà impegnata in altura a. Dopo la tappa di Coppa del Mondo andata in scena a Varese, il collegiale sulle montagne lombarde prevede un periodo di ossigenazione e allenamenti in quota. Spicca il grande rientro in squadra di Valentinae Pietro Willy, mentre saranno assenti Marco Di Costanzo e Matteo Castaldo, oltre a Giuseppe Vicino e Matteo Lodo che dovrebbero far ritorno in collegiale nell’ultimopre-mondiale di Piediluco. Il DT Francesco Cattaneo ha convocato 42 atleti (25 uomini, 17 donne).Stefania Gobbi, Veronica Lisi, Laura ...

Dopo l'appuntamento di Coppa del Mondo a Varese, la nazionale olimpica diresta inper un nuovo raduno , in programma dal 23 giugno al 13 luglio a Livigno . Il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha diramato le convocazioni per queste tre settimane di ...

ROMA, 19 giugno 2023 – Parte della nazionale azzurrina, in preparazione per il Campionato del Mondo Under 19 in programma in Francia, a Vaires-Sur-Marne dal 2 al 6 agosto, dal prossimo 26 giugno al 3 ...