Canottaggio | convocati 42 azzurri per il raduno di Livigno

(Di giovedì 22 giugno 2023) Dopo l’appuntamento di Coppa del Mondo a Varese, la nazionale olimpica diresta in Italia per un nuovo, in programma dal 23 giugno al 13 luglio a. Il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha diramato le convocazioni per queste tre settimane di collegiale in altura, dove sarà previsto un periodo di ossigenazione e allenamenti in quota. Assenti Marco Di Costanzo e Matteo Castaldo e, momentaneamente, anche Giuseppe Vicino e Matteo Lodo. Tornano invece Valentina Rodini e Pietro Willy Ruta, che avevano saltato gli ultimi impegni. Lo staff tecnico sarà composto da Andrea Coppola (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico maschile), Stefano Fraquelli (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico femminile), Giovanni Lepore (Coadiutore settore Olimpico maschile), Agostino Abbagnale (Allenatore settore ...