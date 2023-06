Canoa velocità | Giochi Europei 2023 oggi | orari 22 giugno | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023) Seconda giornata die seconda giornata anche per lanelle acque di Kryspinow. Quest’verranno assegnate le prime medaglie di specialità, con l’Italia che sarà protagonista nella finale maschile C2 sulla distanza dei 500 metri, con Gabriele Casadei e Carlo Tacchini. La coppia azzurra si è confermata ancora una volta come una delle migliori in circolazione, dopo il successo e il podio ottenuto nella disciplina nelle prime due prove di Coppa del Mondo. Tacchini e Casadei partiranno in corsia 5, titolari della migliore prestazione giornaliera: la loro finale partirà alle 14.16. Non saranno gli unici azzurri che saranno inquest’. Mattia Alfonsi e Andrea Di Liberto rappresenteranno lo Stivale nella mattinata, nelle batterie di ...