(Di giovedì 22 giugno 2023) Roma, 22 giu. (Adnkronos Salute) - L’abitudine al fumo è la prima causa di tumore del, ma accelera anche le deforestazioni e i cambiamenti climatici. L’uso dell’automobile non favorisce le attività motorie e incrementa il rilascio di polveri sottili. Scelte alimentari non equilibrate aumenta

...di malattie oncologiche e in particolare del tumore del, che ogni anno registra oltre 2 milioni di casi stimati a livello globale e rappresenta la prima causa di morte peral mondo. ..."La lotta contro ilè al centro del nostro impegno che portiamo avanti attraverso costanti attività di ... "Oggi si richiama l'attenzione sul tumore al, e la lotta al tabagismo è ......a bisogni di cura ancora insoddisfatti e migliorare la qualità di vita dei pazienti con, 'la ... sono stati presentati i risultati di studi anche nell'ambito dei tumori solidi, quali, ...

Cancro polmone, al via campagna prevenzione per la Generazione Z Adnkronos

Scelte alimentari non equilibrate aumentano il rischio di cancro e malattie cardiovascolari e contribuiscono ... la prima campagna di prevenzione sul tumore del polmone pensata per la Generazione Z, i ...Ogni comportamento non sostenibile danneggia al tempo stesso la propria salute e il pianeta: per esempio l’abitudine al fumo è la prima causa di tumore del polmone ma accelera ... aumentano il rischio ...