Campionato provinciale Calcio a 7 ‘UsAcli’ | Pepe | “Momento importante di formazione”

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi sono svolte le finali del 16°dia Sette UsACli e a salire sul gradino più alto del podio è stata la squadra ‘Ristorante Teresa Paparella’ che ha superato, dopo un’entusiasmante gara, la ‘GB Soccer’. Nel corso della premiazione sono intervenuti il PresidenteUsAcli Alessandro, il Vice Presidente Nazionale Vicario Antonio Meola, il segretario sviluppo associativo Achille Antonaci e i due vice presidenti provinciali Giuseppe Barbato e Mauro Vecchiolla. Gremito il centro sportivo San Giovanni di San Giorgio, affiliato USAcli, dove il Vice Presidente Nazionale Meola ha ringraziato il comitato di Benevento per la recente partecipazione alle finali nazionali di Pesaro e per l’impegno profuso, annualmente con il territorio. Mentre il ...

Comunicato Stampa – Ufficio Stampa UsAcli Benevento Si sono svolte le finali del 16° Campionato Provinciale di Calcio a Sette UsACli e a salire sul gradino più alto del podio è stata la squadra 'Risto