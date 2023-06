Campionati italiani ciclismo 2023 | Magagnotti e Rapporti conquistano il titolo italiani negli allievi

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023) Giornata interamente dedicata alle cronometro individuali aidisu strada in quel di Comano Terme (Trentino Alto-Adige). Dalle categorie senior, agli under 23, agli juniores fino agliche hanno chiuso questa sera. Al maschile vittoria per Alessio Maganotti con il tempo di 08:16, fatto registrare con una media di oltre 51 km/h in un percorso breve e completamente piatto. Alle sue spalle Kevin Bertoncelli, distante di appena due secondi, mentre completa il podio Thomas Doghetti che arriva a sette secondi dal leader. Dopo la prova maschile, è venuto il turno delle donne e a laurearsi campionessa italiana della categoria è stata Lindacon il tempo di 9:26 e una media oraria di 45,22 km/h. Subito dietro Elena De Laurentiis a quattro secondi e ...