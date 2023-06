(Di giovedì 22 giugno 2023) Roma, 22 giu (Adnkronos) - Ladei deputati ha organizzato, presso il Chiostro Valdina, il'Irepubblicana' con Massimo Cacciari e Alessandro Campi in dialogo con Monica Guerzoni. Letture di Francesco Scianna. Saluti istituzionalivicepresidente@AnnaAscani. L'iniziativa, in programma a partire dalle 19, rientra tra le iniziative per il 75/esimo anniversario dell'entrata in vigore

...importanza il convegno "L'antisemitismo nello sport" organizzato per oggi dalle 10.30 alle 13.30 presso la Sala del Refettorio della Biblioteca delladei Deputati a Roma (via del, 76 ...In occasione del 75° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione, lapromuove tre incontri nella cornice del Chiostro di Vicolo Valdina. Il primo appuntamento è il"I fondamenti della Costituzione repubblicana": dialogo tra Massimo Cacciari e ......con il commissario Gentiloni - ha annunciato il ministro nel corso di un Question Time alla"... dove è in corso da mercoledì 21 giugno ilestivo di Symbola, la fondazione che promuove ...

Camera: seminario su 'I fondamenti della Costituzione italiana' Gazzetta di Modena

La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno ... un webinar online sulla piattaforma Zoom. Il seminario, rivolto ad esportatori e spedizionieri, si propone di costituire, attraverso ...«Montecitorio illuminato». È il titolo della prima pagina de Il Messaggero del 27 dicembre 1947, giorno in cui è stata promulgata la Costituzione italiana dal ...