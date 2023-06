Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile | il summit di Parigi

(Di giovedì 22 giugno 2023) Capi di Stato, rappresentanti delle istituzioni internazionali e del mondo della finanza, ma anche attivisti di rilievo. Sono questi i partecipanti delfor a New Global Financing Pact, riunitosi oggi nella capitale francese per una quarantottore di lavoro serrato. L’obiettivo che si pone questa convention è quella di elaborare una strategia concreta per affrontare in modo sinergico due questioni fondamentali per il futuro del pianeta: l’emergenza climatica e il ‘Sud Globale’. Crisi del debito, crescita, riduzione delle diseguaglianze, ma anche climate finance e ruolo del settore privato nel finanziamento degli investimenti. Questi sono solo alcuni dei temi specifici oggetto di attenzione dei partecipanti al. Masood Ahmed, presidente del think-tank Center for Global Development di Washington, ha affermato di ...

... ovvero contenere l'ascesa della Cina, oltre ad essere un partner in difesa, tecnologia e mitigazione del. 'La visita del primo ministro Modi ha un enorme potenziale per ...... cercando di unire le scienze umane a quelle naturali, perché riteniamo che ilsia un tema molto complicato. Cerchiamo di raccontarlo provando a far emozionare chi vede i ..."Vogliamo celebrare la bellezza delle stagioni " ha detto la presidente della Pro Loco Vanda Cecchetti - ilè innegabile. Anzichè andare nelle piazze per cercare di difendere il ...

Macron mette fuori legge i movimenti ecologisti: pessimo segnale per la lotta al cambiamento climatico Fanpage.it

L’abitudine al fumo è la prima causa di tumore del polmone, ma accelera anche le deforestazioni e i cambiamenti climatici. L’uso dell’automobile non favorisce le attività motorie e incrementa il ...Ylenja Lucaselli – ma, se gli effetti dei cambiamenti climatici e dell’antropocene sulla salute globale sono già evidentemente in atto, le risposte per contrastarli sono invece in grave ritardo. La ...