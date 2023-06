Calendario atleti italiani Giochi Europeo 2023 di giovedi 22 giugno

(Di giovedì 22 giugno 2023) 08:45 TIRO A SEGNO Carabina 10m a squadre miste Qualificazioni (SOLLAZZO Danilo Dennis/CECCARELLO Sofia, ARMIRAGLIO Riccardo/GAMBARO Barbara)09:00 PADEL Primo turno doppio maschile e doppio femminile09:00 KARATE Kata maschile e femminile – Eliminatorie (BUSATO Mattia)09:00 CANOA VELOCITA’ Batterie C1 200m maschile (ALFONSI Mattia)09:21 CANOA VELOCITA’ Batterie C1 200m femminile09:35 CANOA VELOCITA’ Batterie K1 200m maschile (DI LIBERTO Andrea)09:49 CANOA VELOCITA’ Batterie K1 200m femminile09:55CA (Terza divisione) Lancio del giavellotto donne10:00CA (Terza divisione) Salto in alto A uomini10:00CA (Terza divisione) Salto in alto B uomini10:00 BEACH HANDBALL Semifinale maschile (Danimarca-Spagna)10:00 NUOTO ARTISTICO Duo misto tecnico (MINISINI Giorgio/RUGGIERO Lucrezia)10:05CA (Terza ...

Calendario Giochi Europei 2023 oggi: orari giovedì 22 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

