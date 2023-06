Calciomercato | Tottenham Accordo con Empoli per Vicario

L'offerta delstoppa l'interesse dell'Inter per Vicario. Il club nerazzurro, in attesa ... FOTOGALLERY %s Foto rimanentiI giocatori dell'Euro U21 protagonisti del mercato ...Ilin Premier League s'infiamma e il merito è soprattutto di Declan Rice , centrocampista ... che non sembra in grado di convincere ilper Harry Kane e si guarda intorno. I nomi ...Sul fronte attacco, Ten Hag è sempre alla ricerca di un centravanti, il sogno resta Harry Kane ma davanti alle resistenze delall'Old Trafford hanno iniziato a valutare altre opzioni come l'...

Empoli, arrivata offerta del Tottenham per Vicario: 20 milioni. Le news di calciomercato Sky Sport

La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo portiere. Sfumato Vicario, in chiusura con il Tottenham, il club viola deve necessariamente virare su altri nomi da affiancare a Pietro Terracciano, che ...Un altro giovane giocatore italiano potrebbe lasciare la Serie A. Tottenham ed Empoli sono pronti a completare l'affare Guglielmo Vicario. L'offerta ...