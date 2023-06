Calciomercato | Tonali verso la Premier | anche Di Maria e Dzeko salutano l' Italia

(Di giovedì 22 giugno 2023), ore di attesa per l'affare che potrebbe portare Sandrodal Milan al Newcastle, per una cifra vicina agli 80 milioni. Un affare che, se dovesse andare in porto, potrebbe scatenare ...

, ore di attesa per l'affare che potrebbe portare Sandrodal Milan al Newcastle, per una cifra vicina agli 80 milioni. Un affare che, se dovesse andare in porto, potrebbe scatenare ...Fra questi c'èper 70 - 80 milioni di euro, ma non solo perché a centrocampo i Magpies stanno per chiudere un altro colpo. Si tratta di Ruben Neves centrocampista portoghese comprato per 50 ...Le condizioni per questo colpo a stelle strisce possono diventare convenienti e la liquidità ricavata dalla cessione dipermetterà al club rossonero di arrivare a soddisfare le richieste d'...

Calciomercato, ultime news e trattative in diretta: Tonali al Newcastle, Milan su Lukaku e Frattesi. Dzeko è del ... Sport Fanpage

Giusto che i tifosi del Milan siano delusi, però l’offerta del Newcastle è irrinunciabile. Gli esempi del Napoli, della Juve con Zidane e dell’Inter con Ibra ...Una situazione che dovrà essere inizializzata dal calciomercato, con il Milan pronto a rafforzare ... C’è considerare, ovviamente, la probabile cessione di Sandro Tonali al Newcastle: qualora il Milan ...