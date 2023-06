Calciomercato Salernitana | idea a sorpresa | spunta Marcos Antonio

(Di giovedì 22 giugno 2023)per la squadra di Paulo Sousa:il nome diper il centrocampo Secondo quanto riferito dall’odierna edizione del Corriere dello Sport, uno dei calciatori in uscita attualmente dalla Lazio è sicuramente. Il brasiliano, per il quale si valuta sia la partenza a titolo definitivo che in prestito, vorrebbe il Flamengo, ma nelle ultime ore èta una soluzione ache porta ad un club di Serie A: ladi Paulo Sousa.

Tornato in campo il 4 marzo 2022 nella sfida contro la, il tedesco ci ha messo del ... Robin Gosens (Lapresse) -.itLa squadra tedesca si starebbe avvicinando alla cifra ...Fiorentina, il club viola punta con decisione sull'acquisto di Dia: possibile scambio con laE' Dia uno dei grandi obiettivi della Fiorentina per rinforzare il proprio ...Fiorentina: rinforzo per Italiano Napoli - Secondo quanto riportato dal Corriere ... Laha riscattato per 12 milioni di euro il giocatore e ne chiederà circa il doppio per ...

Calciomercato Spezia - Anche la Salernitana si aggiunge alla bagarre per Nzola pianetaserieb.it

Lontano l’inizio della nuova stagione calcistica, che vedrà il Napoli scudettato e la Salernitana ormai ospite abituale del salotto della Serie A, le campane preparano i ritiri. Entrambe hanno scelto ...Un sondaggio è stato portato avanti con la Salernitana per il senegalese Dia, ex Villarreal, 16 gol nell’ultimo campionato, valutato 25 milioni di euro. Iervolino ha risposto con l’idea di scambio tra ...