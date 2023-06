Calciomercato Milan – Via Tonali | primo obiettivo Frattesi

, ore di attesa per l'affare che potrebbe portare Sandro Tonali dalal Newcastle, per una cifra vicina agli 80 milioni. Un affare che, se dovesse andare in porto, potrebbe scatenare ...Ma a questo si aggiunge pure la clamorosa indiscrezione delche potrebbe essere seriamente ... Retegui (LaPresse) -.itIl nome che continua a circolare e che Marotta segue da tempo è ...... si dà ai giornali sportivi qualcosa di cui parlare in estate oltre ile alla fine ... Alcune tra le grandi società,escluso, risposero picche. Il fatto è che club come la Juventus si ...

Calciomercato, ultime news e trattative in diretta: Tonali al Newcastle, Milan su Lukaku e Frattesi. Dzeko è del ... Sport Fanpage

Dopo lo scatto del Milan per Frattesi, l’Inter sta valutando una nuova alternativa per il ruolo di mezz’ala: l’ultima idea porta a Koopmeiners dell’Atalanta, sul quale c’è anche il Napoli.Giusto che i tifosi del Milan siano delusi, però l’offerta del Newcastle è irrinunciabile. Gli esempi del Napoli, della Juve con Zidane e dell’Inter con Ibra ...