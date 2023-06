Calciomercato Milan – Torna di moda Baldanzi | c’è anche la Roma

E il profilo di Lukaku, per la tifoseria del, scatena il dibattito come non mai. Romelu Lukaku © LaPresse -.itIn tanti sono a dir poco scettici, si susseguono meme ironici e ..., tutti gli affari: Tonali si avvicina al Newcastle, Vicario all'Inter se parte Onana. Inserimento Juve con il Sassuolo per Frattesi I possibili acquisti dopo la cessione il...La rapidità con cui si è chiusa l'operazione indica che la nuova gestione(a differenza di ...ad alzarne il prezzo piuttosto che a blindarlo) Speriamo che questo tormentatonon ...

Il mercato si infiamma e prepara intrecci clamorosi, come la pista Lukaku-Milan: spunta a sorpresa anche il nome di Conte ...Il Milan coltiva l'idea di strappare il belga ai cugini grazie ai milioni incassati per Tonali e ai buoni rapporti di Cardinale con il Chelsea. Restano dei dubbi, come quello relativo allo stipendio c ...