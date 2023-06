Calciomercato Milan | Tonali verso la cessione Le ultime su Güler e Lukaku

, GULER OBIETTIVO PRIMARIO: GLI AGGIORNAMENTI VUOLE PARTIRE - Un affare complicato, un colpo daper quelli che sono i parametri, ovvero costo del cartellino, età, ingaggio e futura ...Frattesi e la lista degli obiettivi delUna volta completata la cessione di Tonali, il...è nella lista dei giocatori del Chelsea sul mercato) FOTOGALLERY %s Foto rimanentiI ...Sandro Tonali al Newcastle. Ilsi fionda su Davide Frattesi e sfida l'Inter. Il duello rossonerazzurro sul2023 può coinvolgere anche Romelu Lukaku, che al Chelsea potrebbe rientrare solo per ripartire. L'Inter, ...

Calciomercato, ultime news e trattative di oggi in diretta: Tonali al Newcastle per 80 milioni, Milan su Lukaku e Frattesi

La cessione di Sandro Tonali ha sconvolto i piani di calciomercato del Milan. 70 milioni di euro per una super plusvalenza ma anche per investire sulla rosa, che ha bisogno di alcuni rinforzi per far ...E partiamo da uno che vorrebbe tornare in Italia, con una destinazione ben precisa: Milano, sponda nerazzurra, anche se nelle ultime ore ci sarebbe stato - o ci potrebbe essere - l'interesse del Milan ...