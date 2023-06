Calciomercato Milan – Tonali-Newcastle | i retroscena della trattativa

Rassegna stampa 22 giugno 2023 -.itCome ovvio che sia la notizia del giorno su tutti ...su Lukaku e Frattesi', scrive in prima pagina la rosea. E appunto insieme vicecapitano ...2 'Bandiera, certezza, tante troppe cose per il. Siamo contenti per Tonali e per l'esperienza che farà, ma è tutto da rifare nel. Togli Tonali, perde valore anche Krunic, perché lui era il punto fisso'. Così Marocchi a Sky.Commenta per primo Sandro Tonali ha accettato l'offerta del Newcastle: firmerà un contratto di 6 anni a 7,5 milioni di euro a stagione.

Calciomercato, ultime news e trattative in diretta: Milan pronto a investire il tesoretto di Tonali su Frattesi e Lukaku

Insieme a Nicolato in conferenza ha parlato proprio il capitano degli Azzurrini e centrocampista del Milan: "Siamo forti, dobbiamo solo scendere in campo e dare il meglio di noi stessi". Il match si ...Clamoroso da Milano! Tanti italiani nel mirino della Premier League. Nei prossimi giorni l'ufficialità del trasferimento in casa Milan. Colpo di mercato che lascia sognare i tifosi. Adesso si fa sul s ...