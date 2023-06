Calciomercato Milan – Thuram molto vicino | non esclude Lukaku | PM NEWS

(Di giovedì 22 giugno 2023) Secondo quanto ci risulta ilall'accordo per. L'arrivo del francese nonrebbe un'altra punta nel

Il direttore Giancarlo Padovan nella sua 'Sveglia' mattutina ha giustificato questa operazione, spiegando che Tonali fa il bene suo e anche delperché porta in cassa più milioni di Kakà, ma nel ...Le tue 95 presenze nele da milanista verranno ricordate e non dimenticate. Qualunque sia la tua scelta, se quella di rimanere o di lasciare il nido, ti auguro un fortissimo in bocca al lupo. ......che creava sintonia tra il centrocampista dele la Premier, al di là dell'interesse che da più parti veniva registrato Oltremanica verso l'Italia. Sandro Tonali © LaPresse -

Calciomercato, ultime news e trattative di oggi in diretta: Tonali al Newcastle per 80 milioni, Milan su Lukaku e Frattesi ... Sport Fanpage

Il Milan infatti dovrebbe incassare dagli inglesi circa 80 milioni ... viste le cifre che stanno girando in questa sessione di calciomercato, l’offerta degli inglesi sembrerebbe essere coerente con il ...Milinokovic Savic sbloccato: la dirigenza della Juventus ha la carta per arrivare al serbo anche se Allegri non è del tutto certo della sua partenza Tutto su Milinkovic Savic… Leggi ...