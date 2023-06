Calciomercato Milan | Thuram ha deciso | c’è un rifiuto clamoroso

(Di giovedì 22 giugno 2023) Quasi finalizzata la cessione di Sandro Tonali al Newcastle per una cifra vicina agli 80 milioni, ildelentra nel vivo. Il primo colpo però potrebbe arrivare senza spendere un centesimo di quanto incassato. Marcus, bomber francese liberatosi dal Monchegladbach a parametro zero, è il primo nome sulla lista dei rossoneri per il reparto offensivo. Le qualità del calciatore e l’opportunità di prenderlo a zero fanno però gola a diversi club. Sul calciatore, infatti, registrato anche l’interesse di PSG, Inter e Lipsia con i francesi forti di un maxi contratto ben più alto dei 5 milioni offerti dal. Fuori una Madice no. Secondo “La Gazzetta dello Sport”,avrebbe declinato le lusinghe del PSG. La prospettiva di non essere considerato un ...

- Il trasferimento del centrocampista rossonero per 70 milioni di euro. Ora è caccia a Osimhen, Frattesi, Milinkovic Savic e ..., THURAM ORA E' VICINISSIMO SI CHIUDE - E proprio di ore si parla per la fatidica fumata bianca per Thuram: 24, forse 48. La trattativa con il duttile attaccante - che si è svincolato dal ...L'indiscrezione de L'Equipe Ile i suoi tifosi sperano di accogliere Marcus Thuram in questa finestra delestivo. L'attaccante francese è ad oggi il primo obiettivo per rinforzare ...

Newcastle, fatta per Tonali dal Milan: presto le visite mediche in Romania Sky Sport

Se non cede Milinkovic e va così in campionato può fare all-in e proiettare la Lazio tra le favorite". Poi su Milinkovic: "Milinkovic all'Inter ha un senso, al Milan di meno, alla Juve zero".Sono giorni molto movimentati in casa Milan. Tra la cessione di Tonali e i possibili colpi Lukaku-Frattesi, i rossoneri sono al centro delle trattative di mercato. L’obbiettivo è spendere i soldi ...