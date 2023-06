Calciomercato Milan – L’Equipe | “Thuram dice di no al PSG”

, TONALI VA AL NEWCASTLE: tutti i dettagli Inserita insieme agli Azzurri nel gruppo D con Norvegia e Svizzera (che si sfideranno alle 18), la squadra del CT Paolo Nicolato scenderà in campo alle ...... tra i club che hanno messo gli occhi su Victor Nelsson , difensore centrale classe 1998 del Galatasaray e della nazionale danese, c'è anche il. Il giocatore piace anche Tottenham e Siviglia. ......da 70 mln e bonus Sia il 'Guardian' che 'The Athletic' rivelano che dall'ambiente Magpies filtra parecchio ottimismo sul buon esito della trattativa per Sandro Tonali tra il Newcastle e il, che ...

Newcastle, fatta per Tonali dal Milan: presto le visite mediche in Romania Sky Sport

I commenti vanno da «che peccato!» a «è un grande affare per il Milan e rappresenta un’irripetibile occasione per il calciatore». Sarà. Grazie alla tv, il calcio, specie quello della Premier League, è ...Quanto guadagnerà Tonali in Inghilterra e quanto incasserà il Milan Stiamo parlando di squadra con una massiccia ... importanti per assicurarsi alcuni tra i migliori talenti del calcio europeo. E così ...