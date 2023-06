Calciomercato Milan – Frattesi | tra Inter e Juventus spuntano i rossoneri

Due anni fa, per restare al, si ridusse sensibilmente l'ingaggio e attualmente guadagna 2 milioni e mezzo. Chi lo può biasimare se vuole dirottare la sua carriera in Premier ad una cifra tre ...Io da qui in poi, da cliente del prodotto(con la m minuscola) mi auspico e pretendo per fine agosto, uno spettacolo di prim'ordine. Sospendo mente, cuore e abbonamento, in attesa di verificare ......tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24, le notizie di mercoledì 21 giugno Tonali verso il sì al Newcastle: trattativa ai dettagli, su Theo ...

Calciomercato, ultime news e trattative in diretta: Milan pronto a investire il tesoretto di Tonali su Frattesi e Lukaku, sfida ... Fanpage.it

Dall'addio ufficiale di Dzeko all'affare per Tonali-Newcastle e i grandi colpi del Milan con i soldi incassati: le notizie di oggi ...Secondo l'edizione odierna del Corriere di Torino, ieri incontro tra Manna e Carnevali, il discorso tra i dirigenti di Juve e Sassuolo è sempre quello riferito a Frattesi.