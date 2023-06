Calcio | Wijnaldum | ' se il Psg vuole tenermi resto | Mourinho fantastico con me'

(Di giovedì 22 giugno 2023) Parigi, 22 giu. - (Adnkronos) - "Il mio futuro non lo conosco ancora. Devo vedere il Psg, ci sono molte cose da chiarire e poi vedremo. Sui media si legge che ci sarà un nuovo allenatore, ma non sembra del tutto chiaro". Così Georginioin un'intervista a L'Equipe in merito al suo futuro, dopo l'anno in prestito alla Roma, con il club giallorosso che a oggi non sembra intenzionato a riscattarlo. E quando gli viene chiesto cosa farebbe se il Psg annunciasse di volerlo tenere, ha risposto: "Accetterei di tornare per restare se me lo chiedessero". Parlando dell'esperienza alla Roma, invece, ha aggiunto: "E' stata una stagione breve dopo l'infortunio alla tibia. È durata solo tre mesi e mezzo. Sono tornato a Roma a dicembre, dopo essere stato in Olanda per la riabilitazione, ma il club mi ha aiutato molto in questo periodo e mi è piaciuto molto giocare lì". Mentre ...

ROMA, WIJNALDUM: "MIGLIORATO CON MOURINHO, MA HO PERSO LA GIOIA"

