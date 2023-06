Calcio | Tonali a un passo dal Newcastle | farà le visite mediche in Romania

(Di giovedì 22 giugno 2023) Roma, 22 giu. – (Adnkronos) – Sandroè sempre più vicino a diventare ufficialmente un giocatore del. Poco fa è terminato l’incontro tra gli uomini mercato del(il ds Dan Ashworth e Steve Nickson) e il Milan. L’operazione tra le parti, secondo quanto riporta Sky Sport, è ormai in chiusura, con i due club che dovrebbero aver trovato la quadra sulla cifra definitiva e i bonus: il Milan, ricordiamo, chiedeva 80 milioni di euro per il cartellino del suo centrocampista, mentre ilsi era spinto fino a 70 milioni più 5 di bonus. Adesso però l’avvicinamento decisivo. Tanto che Giuseppe Riso, agente di, dopo l’incontro con Steve Nickson ha confermato ai cronisti presenti davanti a Palazzo Parigi che è in partenza per la, dove si trova il ...

...con i tifosi rossoneri sembra difficile un suo approdo dall'altra parte del Naviglio ma nel...i cugini dell'Inter che rischiano di essere beffati dai rossoneri che non appena cederannoal ...Gli ultimi dettagli, prima delle visite mediche e le firme su tutti i documenti. Il trasferimento di Sandroal Newcastle è virtualmente concluso, mancano soltanto alcuni passaggi e step formali per la definizione di un affare monstre e che permetterà al Milan di incassare 70 milioni più 10 di bonus. ...Poiera uno con la faccia da capitano del Milan per i prossimi 10 anni. Io ci credo ancora, credo ancora che possa esistere undelle bandiere. Anche io dopo il 2007 e quei 5 gol nelle ...

Clamoroso: Tonali al Newcastle, il Milan su Lukaku e Frattesi La Gazzetta dello Sport

“Maldini è stato fondamentale nel mio percorso, perché mi ha aiutato a capire l’importanza del calcio in Italia. Il Milan è pronto a reinvestire il bottino che acquisirà da Tonali: tante piste che si ...Tuttavia, i bookmaker la piazzano dietro Inter e Napoli a 4,75. Il Milan, in queste ore impegnato nella trattativa per la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, è la quarta forza del campionato e il ...