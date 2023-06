Calcio | Mourinho lascia il Football Board della Uefa

Josérinuncia a far parte dell'Uefa Football Board, l'organo creato recentemente per discutere con altri 19 allenatori internazionali su alcune delle tematiche più importati deleuropeo. La ...Josèrende nota la sua scelta di rinunciare a far parte dello UEFA Football Board. Il Mister, ... nel ringraziarla per l'invito che mi ha rivolto a far parte del Consiglio UEFA per il, ...... il tecnico della Roma Josèha deciso di rinunciare a far parte dell'Uefa Football Board, l' organo proposto e costituito da Zvonimir Boban, capo delUefa, per suggerire proposte e ...

Roma, clamorosa decisione di Mourinho dopo la squalifica Uefa Corriere dello Sport

Josè Mourinho lascia il Football Board della Uefa ... con il compito di pensare a sviluppi normativi o sull’organizzazione del calcio, dal miglioramento del regolamento alla valorizzazione delle ...Si tratta di un organo consultivo concepito per dare una voce istituzionale di esperienza e competenza su argomenti fondamentali legati al calcio che racchiude molte personalità influenti. Tra cui ...