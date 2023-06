Calcio | mercato | Dzeko va al Fenerbahce | atteso a Istanbul per visite mediche

(Di giovedì 22 giugno 2023), 22 giu. (Adnkronos) - Edinlascia l'Inter per andare al. Con un tweet sul proprio profilo ufficiale il club turco ha annunciato l'acquisto del bomber nerazzurro. "L'attaccante di fama mondiale Edinverrà aper superare i controlli sanitari e completare le trattative per il trasferimento. Lo presentiamo al pubblico", si legge nella nota del club turco.

'Non ha saputo resistere alle tentazioni come Gattuso', 'dobbiamo abituarci, non c'è nulla di sbagliato o di scorretto: è la legge del' Db Roma 24/04/2022 - campionato diserie A / Lazio - Milan / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Sandro Tonali La Gazzetta dello Sport non si capacita della cessione di Sandro ...Zazzaroni continua: 'L'estate scorsa il nostro giornale assegnò il voto più alto aldel ...privazione solo apparentemente insopportabile e soprattutto investimenti sugli impianti il...Si sofferma sui clamorosi intrecci dia Milano, sponda rossonera come quella nerazzurra, Giovanni Capuano nel suo editoriale per derbyderbyderby. Questi i passaggi principali

Tonali accetta l'offerta del Newcastle, ora gli inglesi trattano con il Milan Sky Sport

Massimiliano Allegri (LaPresse) – Calciomercato.it Massimiliano Allegri non perde le speranze e ha dato priorità alla permanenza alla Continassa del nazionale francese, ritenuto indispensabile nel ...Calciomercato Milan, i petrodollari scuotono i rossoneri: maxi offerta da 80 milioni (più 10 di bonus) per Sandro Tonali, si va verso il sì. In caso di cessione tre acquisti ufficiali subito.