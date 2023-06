Prima giornata l'11 agosto, chiusura il 26 maggio MADRID (SPAGNA) - Calato il sipario sul campionato 2022 - 23 vinto dal Barcellona, laguarda già avanti e annuncia il calendario della prossima stagione. Si parte l'11 agosto, coi blaugrana attesi all'esordio dalla trasferta di Getafe mentre il Real Madrid di Carlo Ancelotti ...offensivo e fatto di possesso palla in vero stile spagnolo, tante le idee messi in campo dal tecnico che alla prima annata ha portato la squadra fino alla . Il suo contratto scadrà il 30 ...BARCELLONA (SPAGNA) - Il come il Manchester City . Non stiamo parlando di risultati sportivi bensì di affari. Così come City Group , che ha creato nel 2013 la formazione di Major League Soccer New ...

Calcio: Liga. Ecco calendario 2023-24, primo Clasico il 29 ottobre Tiscali

Prima giornata l'11 agosto, chiusura il 26 maggio MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Calato il sipario sul campionato 2022-23 vinto dal Barcellona, la Liga guarda già avanti e annuncia il calendario della ...Calcio offensivo e fatto di possesso palla in vero stile spagnolo, tante le idee messi in campo dal tecnico che alla prima annata ha portato la squadra fino alla semifinale di Europa League poi persa ...